Olympia-Slalom Frauen – Michelle Gisin auf Platz 2

Gisin verliert nur drei Hundertstel auf Dürr

Michelle Gisin und Wendy Holdener steigen mit Medaillenchancen in den zweiten Slalomlauf. Die beiden Schweizerinnen belegen die Ränge 2 und 5, es führt die Deutsche Lena Dürr.

Als Michelle Gisin das Ziel erreichte, machte sie eine Jubelgeste. Bei der Obwaldnerin leuchtete ein Mini-Rückstand von 0,03 Sekunden auf, die Marke von Lena Dürr sollte aber nicht mehr unterboten worden. Die Deutsche war mit Startnummer 1 ins Rennen gegangen.

Sehr zufrieden mit dem ersten Durchgang: Michelle Gisin. KEYSTONE

Kurz nach Gisin folgte mit Wendy Holdener die zweite Hoffnung. Der Schwyzerin lief es nicht ganz so gut wie ihrer Kollegin, sie erreichte das Ziel schliesslich mit einem Rückstand von 48 Hundertstelsekunden. Damit ist sie Fünfte, noch hinter Riesenslalom-Championne Sara Hector und der Slowenin Andreja Slokar.

Eine ansprechende Leistung zeigte auch Camille Rast. Die Walliserin verlor 1,18 Sekunden und ist damit im 9. Rang klassiert. Aline Danioth, die als letzte der vier Schweizerinnen gestartet war, büsste 1,49 Sekunden ein und ist aktuell Dreizehnte.

Grosse Verliererin des Tages war erneut Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin, in den letzten Jahren prägende Figur und oft fast unschlagbar in technischen Disziplinen, schied bereits nach wenigen Rennsekunden aus. Die 26-Jährige hatte bereits im Riesenslalom das Ziel des ersten Durchgangs nicht erreicht. Nach ihrem Out verharrte sie minutenlang fassungslos im Schnee.

Auch nicht wie gewünscht lief es der fünffachen Saisonsiegerin Petra Vlhova. Die Slowakin, im 8. Zwischenrang klassiert, darf man mit einem Rückstand von 0,72 Sekunden allerdings noch nicht abschreiben.

Der zweite Lauf ist in Yanqing auf 6.45 Uhr Schweizer Zeit angesetzt. Wir berichten live über die Entscheidung. (mke)