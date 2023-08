Anhörung zur Capitol-Attacke – Richterin und Trumps Anwälte liefern sich Schlagabtausch Gemäss US-Medien ist es bei der ersten Anhörung zur Erstürmung des Capitols im Gerichtsraum von Washington ziemlich laut geworden. Donald Trump ist nicht anwesend gewesen.

Entschlossenen Schrittes zum Gericht: Todd Blanche (r.) and John Lauro (l.) verteidigen in dieser Angelegenheit Ex-Präsident Donald Trump. Foto: Win McNamee (Getty Images/AFP/11. August 2023)

Bei der ersten Anhörung im Verfahren gegen Donald Trump im Zusammenhang mit der Capitol-Attacke haben sich die Anwälte des früheren US-Präsidenten Medien zufolge einen Schlagabtausch mit der Richterin geliefert. Bei dem Termin am Freitag in der US-Hauptstadt Washington ging es um die Frage, ob Trump verboten werden soll, bestimmte Beweise, die im Rahmen der strafrechtlichen Ermittlungen gesammelt wurden, öffentlich zu machen.

Bundesrichterin Tanya Chutkan machte Medien zufolge deutlich, dass der Republikaner zwar das Recht auf freie Meinungsäusserung habe. Dieses sei aber «nicht absolut». Trump selbst war bei der Anhörung nicht anwesend.

Trump hatte nach der Anklage in üblicher Manier mit verbalen Attacken reagiert. Nach Auffassung von Sonderermittler Jack Smith richten sich seine Äusserungen etwa gegen Zeugen, Richterinnen und Anwälte, die an dem Strafverfahren beteiligt sind. Sie seien ein Beleg dafür, dass man sich nicht darauf verlassen könne, dass Trump vertrauliche Informationen, die ihm im Laufe des Verfahrens zugänglich gemacht würden, geheim halten werde, argumentierte Smith. Es bestehe die Gefahr, dass Trump Beweismaterial verwende, um Zeugen einzuschüchtern.

Chutkan will kein Spektakel

Chutkan befasste sich in der Sitzung mit den Positionen beider Seiten in dieser Frage. Trumps Anwälte wiesen die Argumente der Anklage zurück. Die Richterin machte nun deutlich, dass sie ihre Verpflichtung ernst nehme, dafür zu sorgen, dass das Verfahren kein Spektakel werde. Wenn das bedeute, dass Trump bestimmte Sachen nicht öffentlich sagen dürfe, dann sei das so. «In einem Strafverfahren wie diesem unterliegt die Redefreiheit des Angeklagten den Regeln», zitierte der Sender CNN die Richterin. Es war die erste Anhörung, die die 61-Jährige in dem Fall leitete – dieser war ihr per Zufallsprinzip zugewiesen worden.

Trump ist der erste Ex-Präsident in der US-Geschichte, der sich wegen mutmasslicher Straftaten vor Gericht verantworten muss. Zuletzt ist der 77-Jährige wegen seiner Versuche angeklagt worden, das Ergebnis der Präsidentenwahl 2020 zu kippen. Bei einer Anhörung Ende August soll geklärt werden, wann der Prozess in diesem Fall beginnen soll.

SDA/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.