110’000 Passagiere am Flughafen Zürich – Schlange stehen für das ferne Reiseziel In allen Kantonen ist das Schuljahr beendet. Dafür beginnt nun die Feriensaison – mit viel Verkehr am Flughafen. Jana Arnold

Im Check-in 1 am Flughafen standen die Reiselustigen dicht an dicht. Foto: Urs Weisskopf

Achtung, fertig, Sommerferien: Am Flughafen Zürich war so viel los wie schon lange nicht mehr. Die Reiselust scheint nach den monatelangen Einschränkungen riesig zu sein – Reisebüros verzeichnen seit Anfang Juni einen Buchungsboom, vor allem für Mittelmeerdestinationen. Bei vielen ist das Fernweh sogar so gross, dass die nicht ganz unbeschwerliche Reise in Kauf genommen wird. Den Flughafen freut es. «Es ist toll, die Leute wieder reisen zu sehen. Man spürt, dass die Menschen weg oder ihre Familie besuchen wollen», sagt Flughafen-Sprecherin Jasmin Bodmer.