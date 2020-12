Schlussspurt im Glattzentrum – Schlangestehen im halb leeren Shoppingcenter Kein Dichtestress, aber trotzdem angespannte Stimmung: Kurz vor Heiligabend bittet das Glattzentrum die Kunden, möglichst bald wieder zu gehen. Es wirkt, auch weil drinnen jetzt ein Ess- und Trinkverbot herrscht. Christian Wüthrich

Nur vor einzelnen Geschäften – wie hier bei Snipes – kam es im Glattzentrum am vorletzten Einkaufstag vor Weihnachten zu einem Andrang. Foto: Raisa Durandi (rd)

Ein Augenschein am letzten Mittwochnachmittag vor Heiligabend im Glattzentrum zeigt ein ungewohntes Bild: kaum Gedränge, keine Menschenmassen, wenig Weihnachtsstimmung.

Ungewöhnlich gross war die Schlange an diesem Morgen einzig vor der Migros. Dort wollten viele schon um acht Uhr ihre Lebensmitteleinkäufe machen. Daher sei in der ersten Stunde nach Ladenöffnung ein beeindruckender Einkaufswägelchenstau entstanden, beobachtete das Verkaufspersonal.

So wenig bevölkert kennt man das umsatzstärkste Einkaufszentrum der Schweiz zu dieser Jahreszeit ansonsten nicht. Kurz vor Weihnachten gleicht das Glatt normalerweise einem Bienenhaus im Ausnahmezustand. An Spitzentagen kurz vor Weihnachten strömen sonst gut und gern über 50’000 Menschen ins Glatt. 2019 wurden insgesamt 9,1 Millionen Besucher gezählt. In der Weihnachtszeit vor Corona war das 4500 Plätze umfassende Parkhaus oft schon morgens komplett voll, während man drinnen kaum noch den Boden sah vor lauter Gewusel.