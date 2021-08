Sweet Home: «Retail Therapy» – Schlechte Laune? Gehen Sie einkaufen! Wer den verregneten Sommer oder das nahende Ferienende vergessen will, sollte sich etwas Schönes für die Wohnung gönnen. Hier finden Sie die passende Shoppingliste. Marianne Kohler Nizamuddin

1 – Neue Dinge verleihen ein neues Wohngefühl

Auffrische r : Die Kaffeetische Bella von Hay. Foto: Hay

In der Mode bedeutet «Retail Therapy», dass man, wenn man sich aus einem bestimmten Grund verwöhnen will, etwas Hübsches kaufen geht. Denn ein neues Kleid kann beispielsweise Wunder wirken. Man fühlt sich besser, wenn man gut angezogen ist. Das Gleiche funktioniert auch für das Zuhause. Ein neues Möbelstück, neues Geschirr, eine kuschelige Decke oder diese eine tolle Leuchte trösten über den verregneten Sommer hinweg und sorgen für ein neues Wohngefühl.

Ich habe hier einige schöne, budgetfreundliche Stücke aus sogenannten «Highstreet»-Brands ausgesucht. Auch das ist eine in der Mode gängige Bezeichnung für Labels und Shops, die man an einer normalen Einkaufstrasse findet, also nicht an der schicken und teuren Luxusmeile. Im Einrichtungsbereich befinden sich aufgrund der grossen Ausstellungsflächen viele Geschäfte ausserhalb der Stadt. Alle folgenden Shoppingtipps führen jedoch direkt in den Onlineshop und sind jeweils auf das Produkt verlinkt.

2 – Starke Stücke für das Wohnzimmer

Eine poppig gestreifte Couch, ein formschöner roter Holzsessel, ein filigranes Beistelltischchen, ein Teppich im Berberlook oder eine skulpturale Tischleuchte werden im Wohnzimmer zu starken Hinguckern.

Roter Sessel aus Eichenfurnier zu 100 Franken von Ikea

Filigraner Beistelltisch aus Metall zu 70 Franken von H&M Home

Grün-weiss gestreiftes Sofa mit Baumwollbezug zu 200 Franken von Ikea

Teppich im Berberstil (160/230) zu 192 Franken von La Redoute

Tischleuchte mit Keramikfuss und Leinenschirm zu 54 Franken von Maisons du Monde

3 – Freundlichkeit

Willkommensgruss: Pflanzen in grünen Keramiktöpfen von Bungalow. Foto: Bungalow

Es gibt Dinge, die sind wie ein Geschenk. Sie zaubern ein bestimmtes Willkommensgefühl und Freundlichkeit ins Haus. Oft sind es Kleinigkeiten wie Pflanzen, die aus hübschen Übertöpfen herauswachsen, oder liebevoll gerahmte Bilder, besondere Vasen, ein farbiges Möbelstück oder hübsche Textilien.

4 – Sanft, wie ein Sommertag

Ein terrakottafarbenes Sofa, ein stylisher Rattan-Spiegel, ein Teppich mit kunstvollem Muster, ein rosa Lämpchen oder eine tolle, gelbe Vase zaubern den Sonnenschein ins Haus, der uns diesen Sommer bisher oft fehlte.

Gelbe Keramikvase zu 70 Franken von Zara Home

Wandspiegel mit Rahmen aus Rattan zu 30 Franken von Ikea

Sofa mit terrakottafarbenem Samt bezogen zu 2'160 Franken von La Redoute

Wollteppich (140/200) mit grafischen Ornamenten zu 420 Franken von Made

Lampe mit Keramikfuss und Samtschirm zu 17 Franken von Maisons du Monde

5 – Heute feiern wir!

Frisch auf dem Tisch: Karierte Tischdecke und hübsches Geschirr von Zara. Foto: Zara Home

Ob draussen oder drinnen: Ein schön gedeckter Tisch, die besten Freunde zu Besuch, viel zu lachen und feines Essen – so schön kann Wohnen sein!

6 – Damit krönen Sie das Esszimmer

Ein grosser Tisch und ein paar bunte Extrahocker oder eine schlichte Holzbank für Zusatzplätze ermöglichen das Einladen von Gästen. Eine warm wirkende Vitrine im Landhausstil für Geschirr und Wäsche, farbige Gläser zum Anstossen, eine todschicke Tortenplatte oder eine besondere Schale, welche die Tischmitte schmückt, machen das Geniessen noch schöner.

Farbiges Weinglas mit Reliefmuster zu 10 Franken von Zara Home

Tortenplatte mit Metallfuss und Marmorplatte zu 40 Franken von H&M Home

Farbige Hocker aus Holz zu 13 Franken von Ikea

Graugrüner Geschirrschrank mit verglasten Türen zu 720 Franken von Maisons du Monde

Blaues Glas mit Blasen, 6er Set zu 60 Franken von La Redoute

Formschöne Keramikschale mit zwei Griffen zu 80 Euro von Ferm Living

Esstisch für 8 Personen mit MDF Platte aus Eichenfurnier und gedrechselten Beinen aus Kiefer massiv zu 874 Franken von La Redoute

Sitzbank aus Holz zu 140 Franken von Zara Home

7 – Kuscheln erlaubt

Zum T räumen: Bettüberwurf , Kissen und Kleinmöbel von Broste Copenhagen. Foto: Broste Copenhagen

Vielleicht wird ja der September golden? So oder so ist es langsam Zeit, um sich ein bisschen einzunisten, auf dem Sofa oder einem Sessel zu kuscheln und ein gutes Buch zu lesen.

8 – Damit wird alles wohnlicher

Ein eleganter Rattansessel für gemütliche Lesestunden, ein grosses Leinenkissen und eine leichte Kuscheldecke, die Sofa, Sessel und Bett schöner und weicher machen. Eine schlichte Holzvitrine und eine attraktive gemusterte Aufbewahrungsbox sorgen für mehr Ordnung und starke Hinguckerstücke wie die Marmorleuchte oder Keramikdose für ein gutes Wohngefühl.

Sessel aus Rattan und Teakholz zu 430 Franken von Zara Home

Karierte Decke aus Baumwollmusselin (180/250) zu 100 Franken von H&M Home

Aufbewahrungskorb Stoff zu 38 Franken von La Redoute

Sideboard aus Eiche mit Vitrine zu 415 Franken von Muji

Tischleuchte mit Marmorfuss und Stoffschirm zu 160 Franken von Made

Kissen aus Baumwolle und Leinen zu 55 Euro von Ferm Living

Keramikdose zu 25 Euro von Ferm Living

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

Fehler gefunden?Jetzt melden.