Deutschlands Desaster – Schlechter als in Katar Das 0:2 von Deutschland gegen Kolumbien zum Ende einer irritierenden Länderspiel-Serie wird die Kritik an Trainer Hansi Flick weiter verschärfen. Christof Kneer

Bedient: Die deutschen Nationalspieler nach der Niederlage gegen Kolumbien. Foto: Rolf Vennenbernd (Keystone)

Hansi Flick hat nicht geschwindelt. Er hat die Wahrheit und nichts als die Wahrheit gesagt, nur haben die meisten diese Wahrheit halt falsch verstanden. Ob der Champions-League-Sieger Ilkay Gündogan als Captain auflaufen werde, wollten die Reporter am Tag vor dem Testspiel gegen Kolumbien wissen, und Flick antwortete mit unbewegter Miene: Es sei gute Tradition in Deutschland, den Spieler mit den meisten Länderspielen mit dem Amt des Captains auszustatten, und so werde er das auch halten.