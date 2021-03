ZKB schüttet Gewinne aus – Schleinikon erhält mehr Geld von der ZKB als 2020 – alle anderen weniger

Die Zürcher Kantonalbank hat öffentlich gemacht, wie viel Geld aus ihrem Gewinn an die Gemeinden verteilt wird. Insgesamt gehen 18,4 Millionen Franken in die Bezirke Bülach und Dielsdorf. Plus 5,3 Millionen Corona-Sonderdividende.