Zusammenschluss zweier Gemeinden – Schleinikon hat keine Freude am neuen Gemeindenamen Wehntal Schöfflisdorf und Oberweningen haben sich auf den Namen Wehntal geeinigt, falls die beiden Gemeinden fusionieren. Im Nachbardorf ist man darüber nicht erfreut. Barbara Gasser

Das Wehntal bezeichnet eine Region. Deshalb finden die Gemeindepräsidentinnen von Schleinikon und Niederweningen den Namen Wehntal für eine mögliche Fusion von Schöfflisdorf und Oberweningen unpassend. Foto: Sibylle Meier

Falls es zu einem Zusammenschluss zwischen den beiden Dörfern Schöfflisdorf und Oberweningen kommt, erhält die neue Gemeinde auch einen neuen Namen. Die Wahl fiel auf Wehntal. Das allerdings kommt in den beiden anderen Dörfern im Wehntal, Schleinikon und Niederweningen, nicht gut an. Der Gemeinderat Schleinikon hat sich mit einer Stellungnahme an die Kolleginnen und Kollegen der beiden betroffenen Gemeinden gewandt. Darin heisst es unter anderem: «Der Name Wehntal ist unseres Erachtens unvorteilhaft, da der Begriff eine Region bezeichnet und nicht nur eine Gemeinde.»