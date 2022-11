Wasserleitungen werden ersetzt – Schleinikon plant Strassensanierung für 850’000 Franken Ein Strassenabschnitt von rund 200 Meter Länge im Dorfzentrum ist in die Jahre gekommen. Mehrere Arbeiten sind dringend nötig geworden. Astrit Abazi

Der Kredit wird der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember vorgelegt. Archivbild: Michael Caplazi

Im Dorfkern von Schleinikon steht eine grosse Strassensanierung an. 850’000 Franken will der Gemeinderat für verschiedene Belagsarbeiten an der Dorfstrasse aufwenden. Der betroffene Abschnitt ist aber relativ kurz: Knapp 200 Meter zwischen der Zythüslistasse und dem Leibachweg sind bis heute noch nicht saniert, sowohl der Belag als auch die anliegende Wasserleitung weisen diverse Alterserscheinungen auf. Der Projektkredit wird der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember vorgelegt. Nimmt die Bevölkerung den Antrag an, sollen die Arbeiten nächstes Jahr durchgeführt werden.