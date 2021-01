Pisten für Profis – Schlitteln für Fortgeschrittene Durch Steilwandkurven und über eisige Pisten ins Tal sausen: Auf diesen Schlittelstrecken haben Adrenalin-Junkies Spass – aber Anfänger definitiv nichts verloren. Robert Wildi

Temporausch am Fuss der Churfisten: Die Schlittelbahn am Stöfeli im Toggenburg begeistert explizit «sportliche Schlittler». Foto: PD

Winter für Winter pilgern mehr Familien und Abenteurlustige mit Davosern, Renn-Bobs und modernen Rodeln zu den Schlittelpisten. Kein Wintersportgebiet im Land, das ohne Run für Kufenfreaks auskommt. Gegen 200 Schlittelbahnen zählt man zwischen Alpstein und Waadtländer Jura.

Aber der Boom hat Schattenseiten: Mit der Anzahl der Schlittler steigt die Zahl der Verunfallten. Laut Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) ziehen sich pro Jahr 6000 bis 7000 Personen beim Schlitteln mehr oder weniger gravierende Verletzungen zu. Helm und Rückenpanzer sollten deshalb zur Grundausrüstung gehören. Das gilt ganz speziell bei diesen fünf Schweizer Schlittelpisten, auf denen sich nur Tempofeste versuchen sollten:

Grindelwald: Traumaussicht auf dem «Big Pintenfritz»

11 Kilometer lang: Schlittelabfahrt vom Faulhorn nach Grindelwald Oberäll. Foto: PD

Sie gilt als eine der längsten Schlittelabfahrten Europas. Die Strecke vom Faulhorn über die Bussalp nach Grindelwald Oberäll BE ist 11 Kilometer lang. Der Ruf des Klassikers hängt nicht zuletzt mit der imposanten Aussicht auf Schreckhorn und die Nordwand des Wetterhorns zusammen, die man beim Aufstieg geniessen kann. Den Startpunkt zum «Big Pintenfritz» auf 2600 Metern über Meer erreicht man nur nach zweistündiger Wanderung ab First via Bachalpsee zum Faulhorn. Die Abfahrt ist rasant und erfordert einiges an Fahrgefühl. Tipp: Wer auf der Talfahrt die Aussicht auf den Eiger geniessen will, sollte dies nicht bei Maximaltempo tun, sondern eine kurze Pause einlegen. Den speziellen Namen hat der Schlittelweg, der demnächst geöffnet werden soll (im Moment liegt noch zu wenig Schnee), dem ehemaligen Wirt des Berghotels Faulhorn zu verdanken. Fritz Bohren alias «Pintenfritz» hatte das Hotel jeweils auch im Winter geöffnet. Angeblich sei er abends gerne nach Grindelwald geschlittelt, um dort die Nacht durchzuzechen.

jungfrau.ch

Engelberg: Rasante Passagen auf der Brunnipiste

Fast wie Rodeoreiten: Schlitteln auf der Brunnipiste. Foto: PD

Mit dem kostenlosen Ortsbus gelangt man vom Bahnhof Engelberg OW bis zur Brunni-Talstation. Per Gondelbahn schweben die Schlittler bis zum Ristis, wo man auf den Sessellift bis zur Brunnihütte umsteigt. Dort wartet der Ausgangspunkt für zwei Schlittelstrecken, von denen eine («Rinderbüehl») einfach zu fahren ist und sich für Familien eignet. Anspruchsvoll und deshalb nur für sportliche Schlittler zu empfehlen: die Schlittelpiste «Zigerboden», die teils anforderungsreiche Passagen enthält, wo gute Fahrkünste und Kraft in den Beinen gefragt sind.

brunni.ch

Muottas Muragl: Herausforderung Haarnadelkurven

Steil und viele Richtungswechsel: Die Schlittelstrecke in Pontresina. Foto: PD

Nicht weniger als 20 Richtungswechsel und steile Haarnadelkurven charakterisieren die Schlittelstrecke in Pontresina GR. Sie ist über vier Kilometer lang, bei 718 Höhenmetern zwischen Muottas Muragl und der Talstation Punt Muragl. Die Strecke gilt als die rasanteste im Engadin und ist definitiv nur eine Herausforderung für Hartgesottene. Anfänger und Kleinkinder sind für dieses Abenteuer absolut ungeeignet. Es braucht Power in den Beinen, um den Schlitten bei falschen Manövern auch mal abrupt bremsen zu können. Zunächst flitzt man über offene Alphänge, unter der Brücke der Zahnradbahn hindurch und findet sich schliesslich in einem Arven- und Lärchenhochwald wieder. Wer die Adrenalin-Tour mit ein paar schönen Panoramabildern kombinieren will, sollte sich vor dem Schlittelstart auf dem Aussichtsberg Muottas Muragl genügend Zeit lassen, den Blick über das Eis der Seen schweifen zu lassen und tief durchzuatmen.mountains.ch

Davos: Adrenalin am Rinerhorn

Konzentration gefragt: Unterwegs auf der herausfordernden Schlittelbahn am Rinerhorn. Foto: PD

Fingerspitzengefühl und viel Lenkvermögen sind gefragt, wenn man sich auf die Schlittelbahn am Rinerhorn in Davos GR wagt. Vom Dorf Glaris geht es mit der Rinerhornbahn in zehn Minuten auf den Gipfel. An sonnigen Tagen sieht man von hier aus bis zur Schatzalp rüber. Nimmt man die 3,5 Kilometer lange Rinerhorn-Schlittelpiste mit total 33 Kehren in Angriff, sind Aussicht und Panorama kein Thema mehr. Sie gilt als eine der herausforderndsten im Land. Schon der Start hat es dank einem steilen Abschnitt inklusive Tunneldurchgang in sich. Volle Konzentration bleibt gefragt, um hier eine saubere Linie zu erwischen, ehe eine flachere Etappe folgt, die sich durch einen Tannenwald schlängelt. Gegen Ende folgen happige Steilstücke mit spektakulären Steilwandkurven. Unten wartet der Ortsbus, um die müden Schlittler ins Feriendomizil zu fahren.

davosklostersmountains.ch

Toggenburg: Sportliches am Stöfeli

Speedstrecke über offene Schneehänge: Die Schlittelbahn am Stöfeli. Foto: PD

Am Fusse des Chäserrugg in der Region Wildhaus-Unterwasser befindet sich die längste Schlittelbahn des Kantons St. Gallen respektive der Ostschweiz. Die Route Stöfeli–Iltios–Espel–Unterwasser begeistert explizit «sportliche Schlittler». Nach dem Start bei der Mittelstation der Stöfeli-Bahn führt die Strecke vorerst in lang gezogenen Kurven über offene Schneehänge. Am unteren Waldrand öffnet sich das Panorama. Der Blick reicht vom Toggenburg bis ins Rheintal. Beim Espel geht es abwärts bis nach Unterwasser – oder die Schlittler nehmen nochmals die Gondelbahn hoch, um die Speed-Strecke erneut zu meistern.

chaeserrugg.ch

Weitere Schweizer Schlittelstrecken: schweizmobil.ch; myswitzerland.com