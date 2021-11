Gastroserie aus Bachenbülach – Schmackhafte Antipasti und Pasta beim heiligen Marco Im Restaurant San Marco in Bachenbülach haben wir die gelobten Pizzen ignoriert und diese Entscheidung nicht bereut. Daniela Schenker

Der Antipasti-Teller reicht locker für zwei Personen. Foto: Daniela Schenker

Die Pizzen, die über unsere Köpfe an die Nachbartische balanciert werden, duften verführerisch. Und ein nicht wirklich diskreter Blick verrät: Die Teigfladen sind üppig belegt und machen einen sehr knusprigen Eindruck. Aber nein, heute gibt es keine Pizza. Auch die Arbeitskollegin bleibt hart. Ein kurzer Abendspaziergang hat uns beide von der Bülacher Redaktion ins San Marco nach Bachenbülach geführt.

Die Aufschrift Gasthof zur Rose täuscht. Heute heisst das Restaurant San Marco. Foto: Francisco Carrascosa

Dort empfängt uns zwar nicht der heilige Markus persönlich vor der Tür, aber immerhin der sehr freundliche Gastgeber. Wir dürfen auch gern im beheizten Zelt oder draussen Platz nehmen – zertifikatsfrei, so der Chef. Angesichts der Nebelschwaden über dem Bachenbülacher Markusplatz zücken wir an diesem Novemberabend dann doch lieber Smartphone und ID und lassen uns an einen der weiss gedeckten Tische im schlichten Stübli geleiten.