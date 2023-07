Nun haben sich die EU und Tunesien auf ein Abkommen einigen können: Die tunesische Küstenwache fängt Anfang Juni ein Boot mit Flüchtenden ab. Foto: DeFodi Images (Getty Images)

Dreimal war Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in den letzten Wochen in Tunesien, um über ein Flüchtlingsabkommen zu verhandeln, zweimal mit anderen EU-Repräsentanten, um sich mit Machthaber Präsident Kaïs Saïed über Migration und wirtschaftliche Zusammenarbeit zu einigen. Diese Frequenz ist neu. Sie erklärt sich auch aus der Betroffenheit Italiens, an dessen Küsten jeden Tag Flüchtende ankommen. Es spricht für Meloni, dass sie die EU jetzt dazu bewogen hat, sich gemeinsam und konkret zu engagieren. Gut ist, dass überhaupt mit Tunesien verhandelt wird. Noch im Wahlkampf hatte die rechte Politikerin die Idee einer Seeblockade ins Spiel gebracht nach dem Motto: Hauptsache, es kommt keiner zu uns; was sonst passiert, ist egal. Die Reisediplomatie dieser Tage ist im Vergleich dazu ein Fortschritt.

Bisher hörte man, dass die tunesische Küstenwache auf Flüchtlingsboote schiesst, um sie noch innerhalb der eigenen Hoheitszonen aufzuhalten; jetzt soll diese Küstenwache mit EU-Geld aufgerüstet werden.

Aber Kaïs Saïed ist ein schwieriger Gesprächspartner und Tunesien ein Staat mit vielen Problemen – es fragt sich, ob sich die Hoffnungen der Europäer und insbesondere Italiens auf weniger Asylbewerber erfüllen. Und selbst wenn: Der Preis ist jetzt schon zu hoch. Bisher hörte man, dass die tunesische Küstenwache auf Flüchtlingsboote schiesst, um sie noch innerhalb der eigenen Hoheitszonen aufzuhalten; jetzt soll diese Küstenwache mit EU-Geld aufgerüstet werden. Zugleich schürt der Machthaber den Zorn im Land auf die Migranten, einige von ihnen werden zurück in die Wüste getrieben, wo sie verdursten. Das darf die EU nicht zulassen.

EU schliesst Migrationsabkommen mit Tunesien Die Europäische Union (EU) hat ein Migrationsabkommen mit Tunesien geschlossen. Dies gab am Sonntag EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Tunis nach Gesprächen mit dem tunesischen Präsidenten Kaïs Saïed bekannt. Das Abkommen zielt demnach auf das Zurückdrängen irregulärer Migration sowie auf die wirtschaftliche Entwicklung Tunesiens und den Ausbau erneuerbarer Energien. Von Tunesien aus versuchen immer wieder unzählige Menschen aus afrikanischen Staaten, mit einer gefährlichen Überfahrt über das Mittelmeer in die EU zu gelangen. In ihrer Rede im tunesischen Präsidentenpalast begrüsste von der Leyen das Abkommen über eine «strategische und umfassende Partnerschaft», das darauf abziele, «in gemeinsamen Wohlstand zu investieren». Begleitet wurde von der Leyen bei ihrem Besuch in Tunesien von der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni und dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte. Die drei europäischen Politiker hatten Saïed bereits vor gut einem Monat getroffen. (AFP)

Fehler gefunden?Jetzt melden.