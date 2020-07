Produktion aufgekauft – Schnappen uns die USA ein wichtiges Covid-19-Medikament weg? Die Vereinigten Staaten haben fast die gesamte Remdesivir-Produktion der nächsten drei Monate für sich reserviert. Das Medikament setzen Ärzte bei schweren Krankheitsverläufen ein. Was bedeutet das für die Schweiz? Alexandra Bröhm

Remdesivir kann den Aufenthalt auf der Intensivstation verkürzen: Ein Covid-19-Patient im Lausanner Universitätsspital. Foto: Keystone

Es sind beunruhigende Nachrichten. Ausgerechnet eines der wenigen Medikamente, die bei schweren Covid-19-Fällen helfen, droht in der Schweiz auszugehen. Am Mittwoch wurde bekannt, dass die amerikanischen Behörden fast den gesamten Vorrat der nächsten drei Monate an Remdesivir aufgekauft haben. Das US Department of Health & Human Services verkündete dies mit stolzem Unterton auf seiner Website. Man habe 100 Prozent der Juli-Produktion und je 90 Prozent der August- und der September-Produktion aufgekauft. Andere Länder wie die Schweiz haben das Nachsehen. Der US-Pharmakonzern Gilead Sciences stellt Remdesivir her. Das Medikament soll die Virenlast im Körper eindämmen.