Schreckensjahr: Die Queen bezeichnete in ihrer Rede zum 40. Thronjubiläum das Jahr 1992 als «annus horribilis». Damit spielte sie auf die zerbrochenen Ehen zweier ihrer Kinder und auf den Grossbrand in Windsor Castle an, bei dem das Schloss schwer beschädigt wurde.

Foto: Daily Mirror/Mirrorpix/Getty Images