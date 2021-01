Verspätungen am Flughafen – Schnee bringt Chaos und Zauber übers Unterland Für einmal brachte nicht Corona das Leben zum Stillstand. Der private und öffentliche Verkehr geriet durch den Schnee ins Stocken. Martin Liebrich

Frisch verzuckert: Das Städtchen Regensberg am Freitagnachmittag. Foto: Francisco Carrascosa





Es ist still an diesem Freitagvormittag. Der viele Schnee dämpft die Geräusche. Nur wenige haben sich in ihr Auto gesetzt, um im Schritttempo über die schneebedeckte Fahrbahn zu gleiten. Dafür sind die Fussgänger zahlreich unterwegs. Sie steigen tapfer über die Schneeberge, die ihnen die Pflüge am Trottoirrand aufgetürmt haben. Ohne gute Schuhe sind die Socken bald einmal nass. Im Rollstuhl und mit Gehhilfe wird der Spaziergang rasch zum Hindernisparcours.

In der Bülacher Altstadt bewährten sich Bobs im Langsamverkehr. Zumindest für die Kleinen. Foto: Barbara Stotz Würgler

In der Bülacher Altstadt ziehen Mütter ihre Kinder auf dem Schlitten durch die Gassen. Kleine Hunde verschwinden beinahe vollständig in der weissen Pracht – was ihnen nichts auszumachen scheint. In der Zehn-Uhr-Pause hört man von den Schulanlagen her lautes Jubelgeschrei.