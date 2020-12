Victor Ivanov Infos einblenden

Der 21-jährige Snowboard-Profi Victor Ivanov gehört dem Schweizer Nationalkader an und tastet sich in Halfpipe an die Weltspitze heran. Derzeit muss sich der Dielsdorfer allerdings mit Trockentraining im Unterland begnügen. Der Saisonstart in der Pipe findet für die Freestyler wenn, dann frühestens Mitte Januar an den Laax Open statt. (mak)