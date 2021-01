Im Hardwald bei Bülach – Schneeräumen mit dem Helikopter In Bülach holte man am Samstag einen Helikopter, um die Situation auf der Strasse am Autobahnende zu entschärfen. Die Strecke Embrach-Eschenmosen blieb bis am Montagnachmittag gesperrt. Christian Wüthrich

Der Einsatzhelikopter der Kapo Zürich schwebt über der Hauptstrasse Bülach-Eglisau und befreit durch den Abwind des Rotors die Bäume von der gefährlichen Schneelast. Screenshot: Polizei-Schweiz.ch

Der grosse Schnee auf den Bäumen ist eine Gefahr. Deshalb liess die Kantonspolizei am Wochenende sogar den eigenen Einsatzhelikopter für die Schneeräumung einfliegen. Mit dem sogenannten Downwash, dem Abwind des Rotors, blies man so den Schnee von den Bäumen.

So geschehen auch am Autobahnende in Bülach-Nord, wo die Hauptstrasse auf rund zwei Kilometern schnurgerade durch den dortigen Hardwald führt. Nicht mehr so gerade standen dagegen etliche Bäume, deren Äste eine immense Schneelast zu tragen hatten. Gemäss dem Sprecher des kantonalen Tiefbauamts flog der Kapo-Helikopter neben dem Einsatz im Zürcher Unterland auch am Hirzel.