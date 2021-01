Lawine an Kritik und Lob – Schneeräumung erhitzt in Bülach die Gemüter Die Schneeräumung in Bülach sorgt auf Facebook für Kontroversen. Während einige schimpfen, loben andere den Einsatz der Räumequipen. Diese sind noch immer im Dauereinsatz, und bei der Stadt wünscht man sich etwas mehr Gelassenheit. Daniela Schenker

Noch konnten in Bülach nicht alle Trottoirs vom Schnee befreit werden. Foto: Raisa Durandi

Die Frau löst mit ihrem Beitrag auf Facebook eine Lawine von Reaktionen aus. Sie fragt unter anderem: «Hat Bülach noch nie Schnee gesehen?» Die Nebenstrassen seien kaum geräumt und wenn, dann so, dass sich eine gefährliche Eisschicht bilde. «Bitte sagt nicht, dass ihr kein Geld habt, weil wir keine Steuerzahler haben. Für anderen Schwachsinn habt ihr ja genug», macht die Frau ihrer Empörung am Sonntag Luft. Seither reissen die Beiträge zum Thema Schnee auf der Seite «Du bist Bülacher/in, wenn …» nicht ab. Manche stimmen in die Kritik ein. «Wir haben Tag 5 und die Trottoirs sind immer noch katastrophal», schreibt eine Frau. «Die Bushaltestellen sind vom Schnee zugemauert. Desolat!», eine andere. Doch die allermeisten zeigen angesichts der Schneemenge wenig Verständnis für die Kritik. Sie raten den «Motzenden», selber zur Schaufel zu greifen, und loben die Arbeit der Räumungstrupps. «Ein grosses Merci», «Diese Leute chrampfen wirklich», so der Tenor.