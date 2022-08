Kollision in Embrach – Unfall mit Sommerreifen hat teure Folgen Im Dezember 2021 stiess in Embrach ein Auto mit einem Traktor zusammen. Der damals schwer verletzte Lenker des Personenwagens muss nun insgesamt 4000 Franken bezahlen. Flavio Zwahlen

Der 47-jährige Lenker des Alfa Romeo musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Foto: Kapo Zürich

Es schneite am Morgen des 10. Dezember 2021 im Unterland so stark, dass die Strassen nach kurzer Zeit weiss waren. Kurz nach 11.45 Uhr fuhr damals ein 47-jähriger Autofahrer von Pfungen auf der Winterthurerstrasse in Richtung Embrach. In einer leichten Rechtskurve geriet sein Alfa Romeo auf die Gegenfahrbahn und prallte dort seitlich frontal gegen einen Holzladetraktor. Der 47-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Anschliessend wurde der Schwerverletzte mit der Ambulanz ins Spital gefahren. Der 39-jährige Lenker des Traktors blieb unverletzt.