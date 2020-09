Tag des Apfels in Höri – Schneewittchen hätte hier bestimmt zugebissen Am Samstagnachmittag lud der Naturschutzverein Höri-Hochfelden zum Tag des Apfels. Diverse lokale Apfelsorten durften degustiert werden. Ruth Hafner Dackerman

Am Tag des Apfels präsentierte der Naturschutzverein Höri-Hochfelden zahlreiche Apfelsorten. Foto: Sibylle Meier

Beim Platz vor dem Hochfeldener Werkgebäude sind zwei Tische samt Bänken aufgestellt. Süsser Duft nach frisch gepresstem Apfelsaft, Zimt und Zucker liegt in der Luft. Der Tag des Apfels zieht um die 50 Besucher an, verteilt über den ganzen Nachmittag. Paul Oertli, Co-Präsident des Naturschutzvereins (NSV), schneidet einen Apfel nach dem anderen in Schnitze, lässt die Gäste degustieren, erklärt den Unterschied zwischen Most- und Tafeläpfeln, zwischen alten und neueren Sorten. 2020 sei ein exzellentes Apfeljahr. «Es gab sehr viele süsse Äpfel.» Daher sei im Vorstand des Vereins auch die Idee aufgetaucht, einen kleinen Anlass für die Bevölkerung zu organisieren, welcher zudem für Familien attraktiv sei.