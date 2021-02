Neue Erkenntnisse zu Diäten – Schneller satt mit Gemüse Was macht wirklich dick, fettreiches tierisches Essen oder kohlenhydratreiches pflanzliches? Eine Studie aus den USA liefert überraschende Antworten. Anke Fossgreen

Pflanzliche Nahrung machte Testpersonen schneller satt bei einer Low-Fat-Diät. Foto: Getty Images/Westend61

Was setzt den Menschen denn nun mehr zu? Zu viel Zucker, also Kohlenhydrate, oder ein Übermass an Fett? Nimmt man also besser mit einer Low-Carb- oder einer Low-Fat-Diät ab? Diese Fragen stellen sich Ernährungswissenschaftler seit Jahrzehnten.

Eine neue Studie kommt nun zum Schluss: Es ist eine pflanzenbasierte, fettarme Kost (Low-Fat-Diät), mit der Versuchsteilnehmer pro Tag über 600 Kilokalorien weniger zu sich nahmen. Als Vergleich diente eine auf tierische Produkte ausgelegte, fettreiche Diät mit geringem Kohlenhydratanteil (Low-Carb-Diät). Das fand ein Team um Kevin Hall von den Nationalen Gesundheitsinstituten in Bethesda heraus. Die Forscher veröffentlichten die Erkenntnisse kürzlich in der Fachzeitschrift «Nature Medicine».