Der Winter geht bald zu Ende, im Garten kommen die Scheren zum Einsatz. Stauden werden zurückgeschnitten, Sträucher ausgelichtet, und manch einer fragt sich vielleicht, wie er es mit dem Obstbaum angehen soll, der da noch steht. Wo schneiden und wie? Der Zürcher Agrar-Ingenieur Ruedi Baeschlin hat sein ganzes Berufsleben entweder in der Forschung oder der Praxis mit Obstbäumen zu tun gehabt. Wenn einer die Antworten auf die wichtigsten Fragen weiss, dann er.

Mit einem regelmässigen Schnitt wird die Krone so geformt, dass möglichst viel Luft und Licht zu den Blättern gelangt. Eine luftige Krone ist wichtig, damit die Blätter bei nasser Witterung rasch abtrocknen und sich keine Pilzkrankheiten ausbreiten können. Licht braucht es, damit die Blätter möglichst gut Fotosynthese betreiben und so die Früchte mit Zucker versorgen können. Zudem hält man den Baum mit dem Schnitt vital, damit er nicht vergreist. Andere Laubbäume schneidet man nur, wenn gewisse Äste irgendwo stören oder die Krone nach einem Sturm beschädigt ist.

Im Jugendstadium sicher, bis die Krone eine gute Grundform hat. Ist der Baum älter, kann man auch mal ein Jahr auslassen. Es kommt jedoch stets auf den allgemeinen Zustand des Baumes an. Ist er sehr wüchsig, muss man in kleineren Intervallen schneiden und sollte nicht einfach zuwarten. Alte, gut gepflegte Hochstämme können alle drei bis vier Jahre geschnitten werden.

Was genau muss man schneiden?

Ein paar Grundregeln sind: Äste, die nach innen wachsen, also Richtung Stamm, werden alle entfernt. Auch senkrecht nach oben wachsende Triebe, sogenannte Wasserschosse. Lange Fruchtäste sollte man auf junge Seitentriebe zurückschneiden. Ausserdem müssen Ausschläge aus dem Stamm entfernt werden. Seitentriebe, die dem Ast, dem sie entspringen, Konkurrenz machen wollen, schneidet man auch weg, besonders an der Spitze. Bei den Spindelbäumen – auch Niederstämme genannt – kann man sich an folgende Grundsätze halten: Die Krone sollte oben schlank und unten breiter sein, also tannenförmig.