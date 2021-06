Camping Boom – Schnuppern am Gefühl der Freiheit Campieren für Einsteiger: Vier Tage auf vier Rädern - für unsern Autor ein Selbstversuch der besondern Art. Christoph Ammann

Entspannt: Camping-Einsteiger Christoph Ammann geniesst vor «seinem» Camper die Sonne. Foto: Jacqueline Vinzelberg

Natürlich hat die Pandemie den Campingboom befeuert. Aber mal ehrlich, sind wir nicht verkappte Höhlenmenschen, die gerne ums Feuer sitzen? Reisende auf der ewigen Suche nach dem schönsten Ort der Welt? Grosse Kinder, immer für ein kleines Abenteuer zu haben?

So entstand beim Kaffeeklatsch das Projekt «Greenhorn testet Camping». Für Ferien auf vier Rädern oder im Hauszelt hatte ich bislang eine Mischung aus Spott, Unverständnis und – ein wenig Neid übrig. Drei Kolleginnen, mit denen ich auch schon beruflich unterwegs war, sicherten umgehend ihre wohlwollende Unterstützung zu und versprachen, den ganzen praktischen Mist zu buckeln, den ein Campingaufenthalt mit sich bringt.

Die Übungsanlage, Ende Mai am Jurasüdfuss drei Tage sozusagen im Freien zu verbringen, ist nicht ohne. Erstens entpuppt sich der Frühsommer als rauher Spätfrühling. Und zweitens benötigt der Protagonist deutlich mehr Assistenz und Geduld als ein gewöhnlicher Einsteiger: Ich bin blind und muss mich erst mal an die neue Behausung und das Leben zwischen Wohnwagen, Motorhomes und Pfuusbussen gewöhnen.

Campingplätze ohne Dichtestress

Welch ein Glück, dass wir schon am Vortag angereist sind. Der leibhaftige Boom: Als wir am Samstagmorgen vom TCS-Campingplatz Solothurn zu einem Stadtbummel aufbrechen, warten acht fahrende Ferienheime vor dem Tor, in akurater Kolonne. Obwohl fast alle 200 Standplätze belegt sind, fühlt es sich auf dem Areal unweit der Aare nie nach Dichtestrress an. Jederzeit sind freie Duschkabinen und Toiletten verfügbar, die regelmässig geputzt werden.

Das Rauschen der Autobahn drüben am andern Ufer dämpft Kindergeschrei und zuweilen etwas lautere Freiluft-Konversationen. Die Grundversorgung gewährleistet ein kleiner Shop, Gipfeli und Sonntagszopf für den Zmorge inklusive.

Einmal essen wir im Camping-Restaurant Pier 11, dessen Karte weit über das Angebot eines schnöden Badi-Kiosks reicht.

Mit dem Wasser vor der Tür tue ich mich schwer und überlasse den drei Kolleginnen das Bad in der Aare, die exakt elf Grad Celsius kalt ist. Muss wohl so sein, die magische Zahl findet sich in Solothurn sogar auf den Uniformen der Polizistinnen.

Das Gefühl der Freiheit, von dem die Camper so schwärmen, stellt sich später auf dem Hof in Orges VD oberhalb von Yverdon definitiv ein.

Das Bauernhaus von Christian Stähli liegt im grünen Nirgendwo auf 565 Meter über Meer am Jurasüdhang. Der Blick geht zum Alpenkranz; gelegentlich stören hochtourige Autos, welche die nahe Bergstrecke nach Sainte-Croix hochbrettern, die Idylle. Stähli beherbergt seit einem Vierteljahrhundert Campingfreaks, höchstens zwölf Fahrzeuge oder Zelte. «Und wenns stark geregnet hat, platziere ich sie auf der Zufahrtsstrasse», sagt der Landwirt, der ins Pensionsalter kommt und den Hof weitergeben möchte. Die sanitären Anlagen in der Remise sind blitzsauber, selbst um Mitternacht säuselt noch Radio Swiss Pop aus dem Lautsprecher.

Menschen und Maschinen – die Protagonisten

Hightech-Home und Oldtimer-Bus nebeneinander: Vorne ein neuer VW California T6.1 Ocean , hinten ein VW-Bus T2b, Jahrgang 1978. Foto: Jacqueline Vinzelberg

Der Autor musste 40 Jahre ins Land ziehen lassen, um wieder mal in einem mobilen Heim zu nächtigen. Ich dachte, aufs gesetztere Alter hin anspruchsvoller geworden zu sein – aber siehe da: kein Problem, in beengten Verhältnissen mit kleinem Gepäck zu überleben, es auch mal bei einer Katzenwäsche zu belassen – und den externen WC-Gang auf sich zu nehmen.

Der Blinde findet durchaus Spass an dieser Ferienformel. Dass das Kühlschrankaggregat nachts phasenweise brummt und die Temperatur auf dem Bauernhof in den Keller rasselt – das ist Teil des Abenteuers.

Zum Glück begleiten mich drei erfahrene Camperinnen: Vanessa hütet ihren VW-Bus T2b, Jahrgang 78, wie ihren Augapfel. Sie geniesst alle Ferien mit dem Oldie. Routiniert fährt sie das Vordach aus und nimmt den Gaskocher in Betrieb.

Sabine verbrachte die letzten Sommerferien ebenfalls auf Campingplätzen und fand nachts gar einen Weg via Dachluke zurück ins traute Mobilhome, nachdem sie sich ausgeschlossen hatte.

Und Jacqueline kennt Camping aus der Kindheit, hat eben eine Liege in ihren PW eingebaut und findet sich schnell zurecht mit dem VW California T6.1 Ocean – der hochgerüsteten Spitzenkraft im 30 Autos umfassenden Portfolio des Vermieters Citypeak Campers.

Am zweifarbenen Hightech-Home haben sich, wie Thomas Jenzer, Verwaltungsratspräsident von Citypeak verrät, «unsere Garagisten etwas ausgetobt». Zur Ausstattung des VW Premium Explorer gehören extra getönte Scheiben, Navi, Kameras, ein Offroad-Luftfahrwerk, dass Geländeunebenheiten ausgleicht, und Solarpannels auf dem hochfahrbaren Dach. In der Seitenwand verstecken sich Kochplatten, Kühlschrank, Kaffeemaschine und Spühle. Die Geschirr- und Besteckschubladen sind so klug gestaltet, dass unterwegs nie was klappert oder klirrt.

Je nach Tageszeit verwandelt man den 240 PS starken Bus mit ein paar Handgriffen in ein Ess- oder zweigeschossiges Schlafzimmer. Viel Komfort auf sechs mal zweieinhalb Metern. Aber eine Regenwoche am Klöntalersee möchte man in der Kiste trotz der Finessen nicht durchstehen.

So geht Camping: Apéro-Time zwischen Bus und freiem Feld. Foto: Jacqueline Vinzelberg

Der Alltag: Absacker am Lagerfeuer

Vanessa zaubert unentwegt Essen und Getränke aus dem Innern des Oldtimers, die Mahlzeiten auf Klappstühlen und -tisch werden zu gemütlichen Plauderstunden. Das kulinarische Highlight ist ein Fenchelrissotto mit Pouletbrüstli vom Feuer auf dem Gelände der Ferme.

Überraschungskoch Thomas Jenzer röstet über den Flammen auch Toast für die Apéro-Lachsbrötli und Ananasscheiben für das Dessert. Beim Absacker am Lagerfeuer fehlen nur noch die Gitarre und ein vielstimmiges «Die Affen rasen durch den Wald».

Der Abwasch erfolgt unkompliziert im Bus oder in den öffentlichen Räumen auf dem Campingplatz. Immerhin kann sich der blinde Mann ein wenig nützlich machen, in dem er den Wasserkanister füllt und zu Vanessas fahrendem Haushalt schleppt.

Der Abwasch wartet: Christoph Ammann holt mit Blindenstock und Kanister das Wasser. Foto: Jacqueline Vinzelberg

«Schöner Wohnen» mit den Nachbarn

Sie treffen gegen Abend in Solothurn ein. Erste Amtshandlung des Hausherrn, vermutlich ein Samstagsritual. Er schneidet mit dem Trimmer exakte Quadrate um die Solarlampen, die vor seinem Mobilhome im Rasen stecken. Dann packt auch die Gemahlin an und das Dauermieter-Duo rückt eine Designer-Sitzgruppe in Position, um rechtzeitig die «Tagesschau» am externen Flachbildschirm zu gucken.

«Schöner Wohnen» zwischen unserer Wagenburg und den Wäscheleinen eines weiteren Nachbarn. Am Morgen danach setzt sich das Paar vor das Weekenddomizil und beobachtet, wie die drei Damen und der Herr mit dem weissen Stock beim Frühstück Fünf-Minuten-Eier köpfen und Müesli anrühren.

«Akute Wiederholungsgefahr des Experiments droht zwar kaum – aber warum nächstes Jahr nicht mal eine Woche Campieren im Tessin?» Christoph Ammann

Misses und Mister «Schöner Wohnen» erscheinen zwar als etwas edlere Ausgabe der oft belächelten Dauer-Camper. «Aber den typischen Camper gibt es gar nicht mehr», sagt Christoph Burgherr, Chef des TCS-Campingplatzes Solothurn. Corona hat auch in diesem Geschäft den Kundenkreis erweitert.

Was sonst noch zu vermelden wäre: Unangenehme nächtliche Ruhestörer gibt es nirgends. In den Waschräumen grüsst man sich manierlich, und der einzige Dauermieter auf dem welschen Bauernhof, ein freundlicher Herr mit Hund, erzählt gerne aus seinem bewegten Leben.

Womit wir beim Fazit sind: Akute Wiederholungsgefahr des Experiments droht zwar kaum – aber warum nächstes Jahr nicht mal eine Woche Campieren im Tessin, am Mittelmeer oder an der Ostsee?

Die Reise wurde unterstützt von Citypeak Campers und TCS Camping.

