Betrug in Glattbrugg – Schockanrufer knöpfen Seniorin 100’000 Franken ab Nach einem Schockanruf am Dienstagnachmittag in Glattbrugg hat eine Frau Betrügern eine grosse Geldsumme übergeben.

Erneut haben im Kanton Zürich Telefonbetrüger zugeschlagen: Diesmal in Glattbrugg. Foto: Keystone

Die Serie von – leider – erfolgreichen Fällen von Telefonbetrug im Kanton Zürich reisst nicht ab. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, wendeten Betrüger am Dienstag erneut die sogenannte Schockanrufmasche an.

Demnach meldete sich gegen 17 Uhr eine Frau bei der Kantonspolizei Zürich. Sie sagte, dass sie einen Anruf ihrer Mutter erhalten habe. Diese habe gedacht, dass ein Unfall geschehen sei – in der Folge übergab die Seniorin 100’000 Franken an einen Unbekannten.

Polizeiliche Abklärungen ergaben, dass die 76-jährige Frau einen Schockanruf von Telefonbetrügern erhalten hatte. Dabei wurde ihr glaubhaft dargelegt, dass ihre Tochter einen tödlichen Unfall verursacht habe und deshalb festgenommen worden sei. Durch die Bezahlung einer Kaution könne die Tochter freigelassen werden.

Die Betrüger wiesen die Seniorin an, das Geld an einen Mann zu übergeben. Die eingeschüchterte Frau befolgte alle Anweisungen und übergab gegen 16 Uhr die Geldsumme.

Auch andernorts sind Schockanrufer aktiv unterwegs. So ertrogen sie in der Woche zuvor in Küsnacht mehrere Zehntausend Franken von einer Seniorin.

Schockanrufe: Das rät die Polizei Infos einblenden Beim sogenannten Schockanruf geben sich die Telefonbetrüger als Polizisten, Spitalpersonal, Staatsanwälte oder andere Personen aus. Sie teilen mit, dass der Sohn oder die Tochter einen Unfall verursacht habe oder schwer verletzt worden sei. In diesem Zusammenhang soll für eine Kaution oder eine Operation dringend Geld oder Wertsachen übergeben werden. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, verlangen die Täter von den Opfern, dass sie mit niemandem über die Situation sprechen sollen, da das betroffene Familienmitglied Diskretion verlangt habe. Mit diesem Vorgehen versuchten die Betrüger zu verhindern, dass ihre Opfer die angeblich betroffenen Kinder oder andere Vertrauenspersonen anrufen. Die Polizei empfiehlt: Kein Geld und keine Wertsachen an fremde Personen übergeben.

Bei Anrufen, die einen unter Druck setzen, auflegen und eine Vertrauensperson anrufen.

Das betroffene Familienmitglied selber anrufen.

Die Macht der Situation sowie den enormen Druck, den Betrüger erzeugen, nicht unterschätzen. Weitere Informationen unter www.telefonbetrug.ch.

