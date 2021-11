Neue Variante trifft Finanzwelt – Schockwellen an den Aktienbörsen Die Kurse an den Märkten rund um den Globus geben deutlich nach. Was lässt sich daraus schliessen? Markus Diem Meier

Die grössten Verluste zeigen sich bei jenen Unternehmen, die von einer erneuten Einschränkung des Reiseverkehrs direkt betroffen wären: Börse in Tokio am 26. November 2021. Foto: Philip Fong (AFP)

Die in Südafrika neu aufgetauchte Coronavirusvariante B.1.1.529 sorgt für Schockwellen an den Kapitalmärkten. Weltweit fallen die Aktienkurse und die Zinsen gemessen an der Rendite von als sicher geltenden Staatsanleihen wie jenen der USA. Auch der Franken hat weiter an Wert zugelegt.

Die Entwicklung steht für die Angst vor erneuten Lockdowns, wenn die neue Variante sich als besonders ansteckend erweisen sollte oder Impfungen ganz oder teilweise wirkungslos werden. Von einer eigentlichen Panik kann bei den bisherigen Kursreaktionen noch nicht gesprochen werden. Zudem haben die Börsen im laufenden Jahr immer wieder neue Höchstwerte erklommen. Mit Korrekturen war daher zu rechnen.

Österreich beschäftigt Finanzmedien

Treiber der Kurse waren bisher – trotz Versorgungsproblemen entlang der Wertschöpfungsketten – starke Wachstumszahlen im Zuge der eindrücklichen Erholung nach der Krise im letzten Jahr. Auch die Unternehmensgewinne fielen bisher überraschend gut aus.

Schon vor der Meldung zu einer neuen Virusvariante hat der Optimismus allerdings Dämpfer erhalten, und die Unsicherheit ist wieder gestiegen. Dazu trägt die Angst vor einer anhaltend hohen Inflation bei, und noch mehr davor, dass die Notenbanken – rascher als bisher erwartet – die Zinsschraube wieder anziehen könnten. Auch die bereits mit den bekannten Virus wieder stark gestiegenen Ansteckungen haben die Befürchtungen vor weiteren einschränkenden Massnahmen angeheizt, wie sie einige europäische Länder bereits ergriffen haben. So berichteten die weltweiten Finanzmedien ausführlich über den erneuten Lockdown in Österreich. Reisebranche und Banken leiden Die grössten Verluste an den Aktienmärkten zeigen sich wenig überraschend bei jenen Unternehmen, die unmittelbar von einer erneuten Einschränkung etwa des Reiseverkehrs betroffen wären, sollten sich erste Befürchtungen bewahrheiten. Ein Beispiel ist die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa, der auch die Swiss gehört. Die Aktie büsste heute Morgen mehr als 10 Prozent ein. Am Schweizer Markt litten aber auch die Titel der Banken. Breite Kursverluste an den Börsen haben auf sie immer eine verstärkte Wirkung, da sie hier einen wichtigen Teil ihres Geschäfts betreiben.

