Nürensdorf wird attraktiver – Schöne Aussicht und gute Fitness dank ZKB-Batzen Gleich mit drei «Geschenken» für die Bevölkerung wartet Nürensdorf auf: Bald gibt es in der Gemeinde neu eine Finnenbahn, eine Aussichtsplattform und Fitnessgeräte. Christian Wüthrich

An dieser Stelle, auf dem neuen Wasserreservoir in Breitenloo bei Oberwil, soll eine Aussichtsplattform entstehen. Foto: Chr. Wüthrich

Verteilt über das ganze Gemeindegebiet entstehen in Nürensdorf derzeit kleinere und grössere Attraktionen. Hier werden aber keine Steuergelder verpulvert, sondern ein «Geschenkbatzen» sinnvoll investiert. Und das sieht dann so aus: Auf dem neuen Wasserreservoir in Breitenloo bei Oberwil entsteht eine Aussichtsplattform, im Wald oberhalb von Nürensdorf eine Finnenbahn und an drei weiteren Standorten jeweils eine Auswahl von verschiedenen öffentlich zugänglichen Sportgeräten.

Alles soll möglichst für alle zugänglich sein und von allen genutzt werden können. So wünschte es sich schliesslich die Absenderin des Geschenks, die Zürcher Kantonalbank. Denn die neuen Attraktionen verdankt Nürensdorf den Bankiers von der Zürcher Bahnhofstrasse. Vom dortigen Hauptsitz der ZKB flossen zum 150-jährigen Bestehen der erfolgreichen Staatsbank 150 Millionen, gerecht aufgeteilt, an alle Zürcher Gemeinden. Diese Sonderdividende hat Nürensdorf rund 200’000 Franken eingebracht.