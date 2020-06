Geschenkladen im Städtli – «Schöne Grüsse» aus Eglisau Diesen Sommer möchten Nina und Peter Binkert ihr Lädeli Schönegrüsse an der Untergasse mit neuen Ideen bereichern und mit den ausdrucksstarken Postkarten auch Touristen ansprechen. Ursula Fehr

Die Künstlerin Nina Binkert in ihrem Laden Schönegrüsse. Foto: Raisa Durandi

Als Bilderbuch-Illustratorin und Gestalterin ist Nina Binkert schweizweit bekannt, doch die Quelle ihrer Inspirationen sprudelt in Eglisau: In ihrem Atelier am Gupfenweg und im kleinen Laden Schönegrüsse an der Untergasse, dem jüngsten Kind von Nina und Peter Binkert. Was vor Jahren als Pop-up-Idee entstand, hatte nicht nur Bestand, sondern ist zusammen mit dem gegenüberliegenden Vicafé von Christian Forrer zum Hotspot geworden.