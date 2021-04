Kulinarisches Handwerk im Zürcher Unterland – Schöner feiern mit Cupcakes und Torten Patricia Gwerder aus Höri lässt süsse Träume in die Höhe wachsen. Ihre geschmacklich und optisch ausgefallenen Tortenkreationen sind ein Geheimtipp für Schleckmäuler. Barbara Stotz Würgler

Im «Boumbelle» in Höri entstehen Torten, es werden aber auch Cupcake- und andere Backkurse abgehalten. Foto: Balz Murer

Es ist laut in der kleinen Küche im Untergeschoss des Einfamilienhauses an der Spitzackerstrasse 31 in Höri. In der Küchenmaschine werden gerade geräuschvoll Eier, Zucker, Butter und Mehl zu einem luftigen Biskuitteig verrührt. Das Studio im Keller hat Patricia Gwerder in eine Backstube umfunktioniert. Dabei hat die 35-Jährige eigentlich Kommunikation studiert. Aber gebacken habe sie schon immer sehr gerne, erklärt sie, während sie nun den Teig in die Form füllt.

Patricia Gwerder macht vom Teig bis zum Endprodukt alles selber. Foto: Balz Murer

Zwar ist sie ihrem eigentlichen Beruf nach wie vor in einem Teilzeitpensum treu, doch in den letzten fünf Jahren hat sie erfolgreich ein zweites Standbein aufgebaut. Unter dem Titel «Boumbelle» backt sie auf Bestellung Cupcakes, kreiert mehrstöckige Torten, bereitet Dessertbuffets zu und bietet Caterings für kleinere bis mittlere Anlässe an. «Ich liebe es, zu feiern, und ich mag schöne Dinge», erklärt sie. So entstand der Name ihrer Einzelfirma – eine Wortkreation, bestehend aus «la boum» (französisch für Fest) und «belle» (schön).