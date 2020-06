Spielplatz in Kloten – Schöner spielen in der Stadtmitte Dieser Spielplatz hat ein Ablaufdatum: An seiner Stelle wird inmitten der Stadt Kloten dereinst ein Park entstehen. Doch bis es so weit ist, vergehen noch mindestens neun Jahre. Christian Wüthrich

Tamina Grädel und Denis Bernhard (von links) vom Tischtennisclub Kloten sowie Salvador Miguel Maia Julio (rechts) haben dem Stadtrat Roger Isler die Ideen für die neuen Attraktionen auf dem Spielplatz am Altbach geliefert. Nun stehen dort auch Tischtennistische und eine Bike-Repair-Station (nicht im Bild). Bild: Francisco Carrascosa

Gleich dreifach aufgewertet präsentiert sich mitten in der Flughafenstadt ein unscheinbarer grüner Flecken. Es ist der komplett aufgefrischte öffentliche Spielplatz am Altbach. Zur Wiedereröffnung hat der zuständige Stadtrat Roger Isler (FDP) mehrere Gäste eingeladen. So stehen am frühen Donnerstagabend neben dem Klotener Bauvorsteher auch die Ideengeber der neusten Attraktionen dieses Orts.