Wandergruppe – Schönster Sonnenschein und traumhafte Bergkulisse Die März-Wanderung des Seniorenclubs Bülach führte wanderfreudige Seniorinnen und Senioren zur Schnee-Wanderung nach Lenzerheide. Seniorenclub Bülach

Ein kleiner Schneefleck war dann doch noch vorhanden: Die Wandergruppe des Seniorenclubs genoss die Wanderung bei schönstem Wetter. Foto: PD

Am frühen Morgen starteten 42 gut motivierte Senioren mit dem Hess-Car Richtung Bündnerland. Infolge eines Unfalls staute sich der Verkehr auf der Autobahn zwischen Bachenbülach und dem Schöneichtunnel, so dass die Gruppe mit einer Stunde Verspätung im Hotel Sarein in Lantsch eintraf. Gestärkt startete eine gut gelaunte Wandertruppe bei schönstem Sonnenschein und traumhafter Bergkulisse zur rund zweistündigen Wanderung nach Lenzerheide. Aufgrund der warmen Wetterverhältnisse führte die Wanderung statt auf Schnee teilweise auf wasserdurchtränkten Wiesen und Waldböden zum Mittagsziel im Hotel Lenzerhorn in Lenzerheide, wo ein feines Mittagessen wartete.

Rund um den See oder über den Damm

Gut verpflegt und voller Elan wanderten die Teilnehmer dem kleinen Fluss «Rain digl Lai» nach, direkt zum doch noch grösstenteils zugefrorenen Heidsees. Individuell konnte man je nach Lust und Laune den ganzen See umrunden oder die Strecke über den Damm, welcher den Heidsee in zwei Teile trennt, etwas abkürzen. Treffpunkt vor der Heimreise war der Besenbeiz-Kiosk auf der Südseite des Sees. Hier genossen die Senioren nach einem traumhaften Tag beim Apéro noch die Sonne und ein letztes Mal rundum die weisse Pracht der Bergwelt. Natürlich durfte vor der Heimreise das obligate Gruppenfoto auf einem noch vorhandenen kleinen Schneefleck für die neue Homepage ( www.seniorenclub-buelach.ch ) nicht fehlen. Chauffeur Leo führte die zufriedenen Mitreisenden problemlos und diesmal ohne Stau von der Lenzerheide nach Hause. Am Güterbahnhof Bülach endete ein schöner und durch die beiden Wanderleiter Peter Bösch und Beat Hug perfekt organisierter Tag der Wandergruppe des Seniorenclubs Bülach.

