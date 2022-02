Deutscher Kanzler in Washington – Scholz gibt sich alle Mühe – doch dann spricht Biden Klartext Beim Besuch in den USA versucht Olaf Scholz tunlichst, Nord Stream 2 nicht anzusprechen. Als die Staatschefs an die Mikrofone treten, werden Risse in der westlichen Front sichtbar. Daniel Brössler, Washington Washington

«Er muss kein Vertrauen zurückgewinnen. Er hat das vollständige Vertrauen der Vereinigten Staaten», sagt US-Präsident Joe Biden (rechts) über seinen Gast, Bundeskanzler Olaf Scholz. Foto: Alex Brandon (dpa)

Eigentlich ist das jetzt sein Moment. Olaf Scholz hat den amerikanischen Präsidenten an seiner Seite. Joe Biden hat viel Freundliches gesagt über den Gast aus Deutschland und das gute Gespräch, das man gerade geführt habe. Und nun das. Gleich mehrfach wird der neue Kanzler aus Deutschland während der Pressekonferenz im Weissen Haus gefragt, warum er nicht endlich Klarheit schaffe. Warum er nicht endlich sage, dass die Gas-Pipeline Nord Stream 2 nicht in Betrieb gehen könne, wenn Russland die Ukraine angreift. Sein Gastgeber Biden hat das jedenfalls eben getan. «Wenn Russland einmarschiert, das heisst Panzer wieder über die Grenze rollen, dann gibt es kein Nord Stream 2», hat er apodiktisch festgestellt. Als Scholz seine Haltung dazu klarstellen soll, sagt er erst einmal: «Schönen Dank für Ihre Frage, ich will sehr klar sein.»



Klar ist dann nur, dass Scholz sich an ein ehernes Versprechen hält, das er sich offenbar selbst gegeben hat. Er nennt die Pipeline nicht beim Namen. Das N-Wort spricht er nicht aus. Stattdessen sagt er: «Wir haben uns intensiv vorbereitet darauf, dass wir die notwendigen Sanktionen konkret ergreifen können, falls es zu einer militärischen Aggression gegen die Ukraine kommt.» Notwendig sei, dass Russland verstehe, dass es im Falle eines militärischen Vorgehens gegen die Ukraine «harte, weitreichende Massnahmen» geben werde. Dazu gehöre aber auch, «dass wir nicht alle Karten auf den Tisch legen». Das ist die «strategische Ambiguität», die nach Ansicht des Kanzlers Russland im Unklaren lässt, ob die Sanktionen nicht noch viel schlimmer werden, als ohnehin angenommen.

Ob das in Russland die gewünschte Wirkung entfaltet, ist nicht gewiss. Während der Pressekonferenz reicht es jedenfalls nicht, um sich das Thema vom Hals zu schaffen. In den US-Medien hatte es viel Kritik an Deutschland gegeben, im Kongress ebenfalls. Ob es nicht gut wäre, endlich Klarheit bei der Pipeline zu schaffen, um Vertrauen in den USA zurückzugewinnen, wird der Kanzler deshalb gefragt. Da springt ihm Biden bei. «Er muss kein Vertrauen zurückgewinnen. Er hat das vollständige Vertrauen der Vereinigten Staaten», ruft der Präsident.



Für Biden geht es darum, gegenüber Kremlchef Wladimir Putin keinerlei Risse in der westlichen Front erkennen zu lassen. Doch es vergehen nach der Pressekonferenz nur Minuten, bis diese Risse wieder Thema sind. Scholz sitzt auf einem Hocker in der Sendung von Jake Tapper bei CNN und muss sich fragen lassen, ob Deutschland unzuverlässig, ja nicht gar in Wahrheit eher ein Partner Russlands sei. «Absoluter Nonsens», blafft der Kanzler daraufhin in ziemlich perfektem Englisch.

Auch auf CNN sagt Scholz das N-Wort nicht

Auch dieses Interview nutzt Scholz dann, um die Einigkeit mit den USA zu beschwören. Man agiere bei der Vorbereitung der Sanktionen «absolut zusammen», erläutert Scholz und berichtet viel über die Hilfe, die Deutschland der Ukraine angedeihen lasse, wenn auch nicht in Form von Waffen. Auch Tapper fragt nach Nord Stream 2 und auch er entlockt dem Kanzler das N-Wort nicht. Scholz belässt es beim «hohen Preis», den Russland zu zahlen haben werde im Falle eines Angriffs auf die Ukraine. Den amerikanischen Freunden sage er: «Wir werden einig sein. Wir werden zusammen handeln und alle nötigen Schritte gemeinsam unternehmen.»



Insgesamt ist es ein durchaus eloquenter Auftritt. Am Ende aber bleibt bei CNN die Überschrift: «Olaf Scholz weigert sich, Bidens Versprechen zu unterstützen, Nord Stream 2 zu stoppen, wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, sagt aber eine gemeinsame Antwort zu.»



So endet der Antrittsbesuch des Kanzlers mit einem Rätsel. Scholz beschwört die Einigkeit mit den USA, lässt aber eine Sollbruchstelle ausgerechnet dort vermuten, wo es für Biden besonders gefährlich ist. Im Kongress muss sich Biden ohnehin schon rechtfertigen, weil er nicht mit massiveren Sanktionen gegen die Pipeline vorgeht, die nicht nur in den USA als Röhre gesehen wird, die vor allem die Ukraine schwächen soll. Scholz hat eigentlich längst durchblicken lassen, dass im Kriegsfall Nord Stream 2 nicht in Betrieb gehen kann. Warum er es nicht auch klar sagt, bleibt ein Geheimnis, das er mit nach Berlin nimmt.

