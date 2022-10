Klemmbausteine im Glattzentrum – Schon bald wird der erste offizielle Lego-Store der Schweiz eröffnet Genau einen Monat vor Heiligabend macht das Glattzentrum seiner Kundschaft ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk: Am 24. November wird der Lego-Store eröffnet. Alexander Lanner

Der erste Lego-Store der Schweiz öffnet seine Türen am 24. November im Glattzentrum. Foto: all

Den 24. November wird sich jede und jeder AFOL (Adult Fan of Lego) dick in der Agenda anstreichen. An diesem Donnerstag wird im Walliseller Einkaufszentrum Glatt der erste offizielle Lego-Store der Schweiz eröffnet. Der Laden wird sich auf der mittleren Verkaufsebene auf rund 240 Quadratmetern ausbreiten, wo zuvor das Modehaus Esprit beheimatet war. Nach dem Vorbild bereits bestehender Stores im Ausland – in Italien sind es 28, in Deutschland schon bald 18, in Frankreich 19 und in Österreich 2 – wird es eine «Pick a Brick»-Wand und eine Minifigurenfabrik geben. Daneben sind jeden Monat Veranstaltungen rund um neue Lego-Sets geplant.