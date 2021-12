Gastroserie – Die Pastéis de Belém sind eine Fahrt nach Hochfelden wert Das Taste Lisbon ist eine Mischung aus portugiesischem Restaurant, Take-away und Bäckerei. Renato Cecchet

Das Restaurant Taste Lisbon befindet sich in einem Nebengebäude einer Tankstelle. Foto: Renato Cecchet

Wir finden das Taste Lisbon nicht auf Anhieb. Beim zweiten Mal Suchen klappts. Das Restaurant ist baulich ein Nebengebäude einer Avia-Tankstelle mit Autowaschbetrieb, eher wenig romantisch gelegen neben der Hirslen-Sporthalle an der Gemeindegrenze zwischen Bülach und Hochfelden.

Das Taste Lisbon ist einerseits ein Take-away, betreibt aber auch ein Restaurant mit 80 Plätzen. Spezialitäten sind geräucherte Wurst oder gefüllte Teigtaschen im portugiesischen Stil, weiter gibt es Fleisch und Fisch vom Grill sowie frische Backwaren. Neben dem Lokal in Hochfelden gibt es unter dem Namen Grill Take Away ein zweites in Dielsdorf.