Traum-Debüt von Willy Gnonto – Schon nach fünf Minuten die Herzen der Tifosi erobert Bei seinem Einstand in der italienischen Nationalmannschaft gelang dem FCZ-Teenager eine starke Leistung und ein Assist. Die «Gazzetta dello Sport» bejubelt ihn. David Wiederkehr

Er kam und legte auf: Wilfried «Willy» Gnonto sorgte bei seinem Debüt in der Squadra Azzurra für Aufsehen. Foto: Claudio Villa (Getty Images)

Willy wer? So in etwa dürfte der eine oder andere Fan der italienischen Nationalmannschaft geguckt haben, als Trainer Roberto Mancini sein Aufgebot für die Spiele der Nations League bekannt gegeben hatte. Oder als dieser Willy, Gnonto mit Nachnamen, in der Partie am Samstagabend gegen Deutschland eingewechselt wurde.

«Unser neuer Super-Joker»

Doch dann dies: In der 65. Minute in diesem Spiel gegen Deutschland wurde Gnonto eingewechselt, und er brauchte gerade einmal fünf Minuten, um die Herzen der Tifosi zu erobern. Sofort nach seiner Einwechslung zeigte sich der 18-Jährige spielfreudig und wirblig, er verlangte den Ball, von Nervosität keine Spur, und schon in der 70. Minute führte einer seiner Pässe zur Führung der Italiener: Seine Hereingabe von der rechten Seite brauchte Lorenzo Pellegrini nur noch einzuschieben. Weil Josuha Kimmich kurz danach den Ausgleich erzielte, endete das Prestigeduell der beiden Mannschaft 1:1.