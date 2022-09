Anzeige erstattet – Schon wieder Vandalenakte bei der Storchensiedlung Ein Vandalenakt beim Spielplatz neben der Storchensiedlung sorgt für Empörung. Es ist bereits der fünfte Fall in diesem Jahr. Astrit Abazi

Das Spielhaus bei der Storchensiedlung bleibt vorerst leer. Foto: Sibylle Meier

Erneut haben unbekannte Vandalen bei der Storchensiedlung in Steinmaur zugeschlagen: In der Nacht zum Sonntag wurde die Einrichtung des kleinen Spielhauses fast vollständig zerstört. Die Verantwortlichen der Siedlung hatten die Überreste von Tischen und Stühlen, die sie für kleine Kinder aufgestellt hatten, am folgenden Tag entdeckt und auf Facebook ihre Frustration ausgedrückt. Weil es nicht der erste Fall dieses Jahr ist, wurde Anzeige gegen unbekannt erstattet.