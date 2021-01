Hilfe aus Kloten beim Ordnungschaffen – «Schränke aufräumen ist wie Koffer packen» Übersicht in Schränken, Regalen und Schubladen, das wünschen sich viele, wissen aber oft nicht, wie das geht. Jaona Tringaniello aus Kloten kennt die Lösung. Renate Weber

Wohin mit all den Sachen, die sich während Jahren angesammelt haben? Joana Tringaniello weiss, was zu tun ist, und bietet Unterstützung beim Aufräumen. Foto: Leo Wyden

«Ordnung ist das halbe Leben, kümmern Sie sich um die andere Hälfte.» Mit diesem Satz auf ihrem Flyer macht Joana Tringaniello auf ihr Angebot aufmerksam. Sie bietet Unterstützung beim Ausmisten, Sortieren und Aufräumen. «Sind die meisten Teenager eher chaotisch in Bezug auf Ordnunghalten, war mir Aufräumen schon als Jugendliche sehr wichtig», sagt die 23-Jährige. Sie bezeichnet es sogar als ihr Hobby.

Zwei Jahre lang ist sie in der Welt herumgereist. «Ich konnte nicht viel mitnehmen und habe gemerkt, man braucht weitaus weniger, als man meint.» Und auch in ihrem Hauptberuf als Flight Attendant muss sie sich einschränken und ihren Koffer mit System packen. «Was im Kleinen funktioniert, lässt sich auf die ganze Wohnung übertragen. Schränke aufräumen ist wie Koffer packen.» Weil sie als Flugbegleiterin immer wieder längere Zeit frei hat, ist sie auf die Idee gekommen, ihre Leidenschaft für Ordnung zu einer Nebenbeschäftigung zu machen.

Verkaufen, verschenken, spenden

Joana Tringaniello hat selber Mühe, Dinge einfach wegzuwerfen. Deshalb überlegt sie sich immer zuerst, ob sich etwas noch verkaufen oder verschenken lässt oder sich zum Spenden eignet. «So kann ich gut loslassen», erklärt sie. Gemäss diesen Grundsätzen hilft sie jetzt einer Nachbarin beim Sortieren. Diese Frau – sie möchte anonym bleiben – zieht demnächst in eine Wohnung um, die nur noch halb so gross ist. Das heisst, dass sie sich von zahlreichen Dingen trennen muss. Möbel zu verkaufen, macht ihr weniger Mühe, als etwa Geschenke zu entsorgen, die mit Erinnerungen verbunden sind. Aber auch dafür weiss die Aufräumfachfrau einen Rat.

«Geschenke sind im Moment der Übergabe sehr wichtig. Danach verflüchtigt sich der emotionale Wert.» Deshalb schlägt sie vor, die Gegenstände zu fotografieren und in ein Album zu kleben. «Damit bleibt die Erinnerung erhalten, braucht aber viel weniger Platz.»

Kein fertiges Konzept

Platz schaffen und ihn dann optimal nutzen, ist das Bestreben von Joana Tringaniello. «Niemals präsentiere ich meiner Kundschaft aber ein fertiges Konzept», sagt sie. Sie will ihr nichts aufzwingen, denn sie weiss: «Es hilft nichts, eine aufgeräumte Wohnung zu haben und darin unglücklich zu sein. Vielmehr begleite ich sie dabei, den für sie richtigen Weg zu gehen.»

Davon profitiert auch ihre Nachbarin, die sich erst einmal klar darüber werden will, was sie überhaupt noch braucht und was sie verkaufen, verschenken oder eben spenden will. Sie sagt: «Nach diesem System aufzuräumen, finde ich gut.» Bereits hat sie den Kleiderschrank und die Wäschekommode ausgemistet und mehrere mit Textilien gefüllte Säcke im entsprechenden Container deponiert. Damit ist der Anfang gemacht.

Joana Tringaniello weiss, dass es oft Überwindung kostet, diesen ersten Schritt zu machen. Sie rät, dranzubleiben, wenn sich eine Aufräum- und Entsorgungsphase einstellt. Für das, was dann noch übrig bleibt, braucht es einfache Lösungen für die Aufbewahrung.

Marie Kondo ist das Vorbild

Die Japanerin Marie Kondo hat vor ein paar Jahren mit ihren Anleitungen, wie Ordnung ins Chaos zu bringen ist, viel Beachtung gefunden. «Mit meinen Vorschlägen und Tipps an meine Kundschaft orientiere ich mich an den Ideen der Japanerin», sagt Joana Tringaniello. Sie kann die Nachbarin beruhigen, die meint, in ihrem Schrank gebe nicht genug Platz für alle ihre Kleider.

Gerollte T-Shirts in einem Behälter zu verstauen, ist praktischer, als sie auf einem Schranktablar zu stapeln. Foto: PD

«Es muss schnell gehen, funktional sein und schön aussehen», erklärt die Fachfrau für Ordnung. Pullover und T-Shirts zu falten und dann aufeinandergelegt zu versorgen, sei Platzverschwendung. «Zieht man ein Stück hervor, fällt der Stapel ohnehin auseinander.» Viel praktischer sei es, die Oberteile zu rollen und nach Farben sortiert in einer Schublade, einer Schachtel oder einem Korb zu verstauen. «So behält man immer die Übersicht.»

Joana Tringaniello ist sich bewusst, dass es nicht jedermanns Sache ist, wenn fremde Leute in den persönlichen Sachen rumwühlen. «Es ist mir sehr wichtig, ein Vertrauensverhältnis mit meiner Kundschaft aufzubauen und niemandem etwas aufzudrängen.» Ihre Nachbarin jedenfalls freut sich über die Unterstützung beim Ausmisten und Sortieren. «Danach gelingt es mir bestimmt, in meiner neuen Wohnung alles am richtigen Platz zu verstauen.»