Neue Mercedes-S-Klasse – Schraube locker: Daimler ruft 1400 Luxuslimousinen zurück Für den schwäbischen Autohersteller ist diese Rückrufaktion mehr als peinlich. Mercedes-Benz betont immer wieder, die höchsten Sicherheitsansprüche an die Technik zu stellen.

Bei bestimmten Fahrzeugen wurde in der Vorderachslenkung nicht die richtige Spurstange verbaut. Foto: Keystone (Archiv)

Wenige Monate nach dem Marktstart muss Daimler bis zu 1400 Luxuslimousinen der neuen Mercedes-S-Klasse weltweit zurückrufen. Bei bestimmten Fahrzeugen sei in der Vorderachslenkung nicht die richtige Spurstange verbaut worden, erklärte ein Daimler-Sprecher.

Damit bestätigte er einen Bericht des Magazins «Business Insider» am Dienstag. Dadurch sei «die erforderliche Mindesteinschraubtiefe zur äusseren Spurstange nicht gegeben». Letztlich könnte die Lenkung des Fahrzeugs beeinträchtigt werden und erhöhtes Unfallrisiko bestehen. In einem Schreiben an die Kunden seien die ausgelieferten Modelle «umgehend» in die Werkstätten beordert worden, berichtete das Magazin.

Die im Herbst auf den Markt gekommene siebte Generation der Luxuslimousine ist nicht nur ein wichtiger Imageträger, sondern auch eins der profitabelsten Modelle der Schwaben. Mercedes-Benz betont stets, die höchsten Sicherheitsansprüche an die Fahrzeugtechnik zu stellen. Mit mehr als 40'000 liegt die Zahl der Bestellungen nach Angaben von Daimler über dem Stand, den das Vorgängermodell beim Modellanlauf erreichte.

SDA/fal