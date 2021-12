Nach Ausbruchstest in Opfikon – Schülerin verweigert Corona-Test – Vater erstreitet Entschädigung 750 Franken muss die Schulpflege Opfikon einem Vater bezahlen, dessen Tochter nicht an einem Ausbruchstest teilnahm und deshalb zehn Tage vom Unterricht ausgeschlossen wurde. Alexander Lanner



In Opfikon verweigerte eine Sechstklässlerin einen Corona-Test. Weil sie deswegen zehn Tage nicht zur Schule durfte, ging ihr Vater vor Gericht. Symbolfoto: Urs Jaudas

Eine Sechstklässlerin aus Opfikon weigerte sich Anfang April, an einem Corona-Test an ihrer Schule teilzunehemn. Dieser wurde vom Volksschulamt angeordnet, da im Schulhaus mehrere Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus aufgetreten waren. Sämtliche Eltern wurden vorgängig in einem Brief darauf hingewiesen: Wenn sie ihr Kind nicht testen lassen wollten, gehe man von einer Ansteckung aus. Diese Kinder müssen sich vorsorglich in Quarantäne begeben und dürfen für zehn Tage nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Dies ist Standard bei Ausbruchstests und wird vom Volksschulamt vorgegeben.