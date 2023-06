Nürensdorf – Schülerinnen und Schüler schnuppern Zirkusluft Vom 30. Mai bis 2. Juni fand mit dem Circolino Pipistrello eine spezielle Projektwoche im Primarschulhaus Ebnet statt. Schule Nürensdorf

Eine Projektwoche dient neben der Förderung der fachlichen, primär der Förderung der sozialen, emotionalen, kognitiven und sprachlichen Kompetenzen. In der Zirkuswoche unterstützte die Schule die gesunde und positive Entwicklung der Kinder gezielt mit neuen Impulsen. Gerade in der Zeit nach Corona, in der die physische und psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen als grösser werdendes Problem beobachtet wird, wollten die Lehrpersonen bewusst einen Gegenpol setzen.

Die Kinder und Jugendlichen erlebten den Zirkus hautnah: farbige Planwagen auf dem Pausenplatz, Auftritte in der Manege und unterstützende Arbeiten in Ateliers rund um den Zirkus. Eine Atelier-Gruppe schrieb über die ganze Woche eine interne Schülerzeitung, die Einblick über die verschiedenen Aktivitäten bot.

Eine Woche ohne Hausaufgaben

Die Schülerinnen und Schüler waren begeistert von einer Woche mit mehr Bewegung, ohne Hausaufgaben und der Möglichkeit, seine Arbeit in dieser Zeit aussuchen zu können. So standen unter anderen folgende Aufgaben zur Auswahl: zaubern, backen, balancieren, Seifenblasen machen, Clown sein, in der Zirkusband mitspielen, Bodenakrobatik, schminken, frisieren, Zirkusgalerie und vieles mehr.

An der abschliessenden Abendvorstellung konnten sich Eltern und Angehörige überzeugen, dass die Kinder tatsächlich viel gelernt hatten und jedes Kind seinen wertvollen Beitrag dazu geleistet hatte.

