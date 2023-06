Mit dem Bau der Solaranlage geht die Sekundarschule Stadel einen weiteren wichtigen Schritt Richtung Klimaschule. Dieser Meilenstein wurde am Samstag, 3. Juni, bei einer Einweihungsfeier zelebriert. Bereits 20 Schulen im Kanton Zürich setzen sich im Programm Klimaschule für mehr Nachhaltigkeit ein. Darunter auch die benachbarte Primarschule Stadel, welche am 14. Juni mit einem eigenen Impact Day Solarenergie nachzieht. Welche Schule schliesst sich noch der Bewegung an?