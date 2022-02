Für eine Woche an der KZU Bülach – Schülerinnen und Schüler versuchen sich als Staatsoberhäupter Eine Woche lang ein Land führen? An der Kantonsschule Zürcher Unterland (KZU) haben es knapp 140 Schülerinnen und Schüler versucht. Wollenmann Paula-Sophia

Polit-Podium mit lokalen PolitikerInnen an der KZU, Bülach: Initianten Ibrahim Gürbüz (links) und Cyrill Gruber (rechts). Foto: Balz Murer (mu)

Hier regieren Schülerinnen und Schüler ein Land: In Gruppen von 30 agieren sie als Präsidenten, Präsidentinnen und Vorstehende von Ministerien, als Medienvertretende, Haushalte oder Unternehmen und treffen Beschlüsse aus der Perspektive der jeweiligen Rolle. Am vergangenen Donnerstag, dem zweitletzten Tag der Oekowi, hatten die Teilnehmenden am «Ökoland-Talk» die Möglichkeit, Politikerinnen und Politikern ihre Fragen zu stellen.