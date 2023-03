Durchsuchung in Baden-Württemberg – Bei Razzia in Reichsbürger-Szene fallen Schüsse – Polizist leicht verletzt Nach den ersten grossen Durchsuchungen im Dezember gegen ein Netzwerk mutmasslicher Reichsbürger gibt es am Mittwochmorgen eine neue Razzia. Eine Person hat auf Einsatzkräfte geschossen. Florian Flade , Christoph Koopmann , Sebastian Pittelkow , Katja Riedel

7. Dezember 2022 in Thüringen: Hier fand die erste Grossrazzia gegen das Netzwerk statt. Foto: Filip Singer (EPA, Keystone)

Am frühen Mittwochmorgen haben Ermittler Räume bei weiteren Verdächtigen und Zeugen des Reichsbürger-Netzwerks durchsucht, das bereits im Dezember 2022 Ziel einer Grossrazzia gewest ist. Bei der erneuten Aktion waren 19 Personen in sieben Bundesländern und in der Schweiz im Fokus. Dabei kam es zu einem Zwischenfall: In Reutlingen hat nach Angaben aus Sicherheitskreisen eine betroffene Person auf Einsatzkräfte geschossen.