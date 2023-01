London – Schüsse nach Trauergottesdienst – Mädchen in Lebensgefahr Am helllichten Tag eröffneten in London Unbekannte das Feuer aus einem fahrenden Auto. Sechs Besucherinnen eines Trauergottesdienstes wurden verletzt.

Schüsse vor einer katholischen Kirche in London: Polizei und forensische Mitarbeiter beim Tatort in der Nähe des Bahnhofs Euston. (14. Januar 2023) Keystone/James Manning

Nach einem Trauergottesdienst in London sind vier Frauen und zwei Mädchen im Alter von sieben und zwölf Jahren durch Schüsse verletzt worden – die Siebenjährige lebensgefährlich. Wie die Polizei in der britischen Hauptstadt mitteilte, fielen die Schüsse am Samstag vor einer katholischen Kirche in der Nähe des Bahnhofs Euston. «Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Schüsse aus einem fahrenden Auto heraus abgefeuert wurden», erklärte die Metropolitan Police. Das Auto entfernte sich dann vom Tatort.

Die vier Frauen, die bei dem Vorfall verletzt wurden, sind den Angaben zufolge 21, 41, 48 und 54 Jahre alt und befinden sich im Krankenhaus. Ihre Verletzungen seien aber nicht lebensbedrohlich, erklärte die Polizei. Die Zwölfjährige ist demnach bereits aus dem Krankenhaus entlassen worden, nachdem sie wegen leichter Verletzungen am Bein behandelt wurde.

Trauernde wollten Tauben fliegen lassen

«Jede Schiesserei ist inakzeptabel, aber dass mehrere Leute, darunter zwei Kinder, mitten am Samstagnachmittag durch eine Schiesserei verletzt werden, ist schockierend», erklärte Polizeivertreter Ed Wells. An den Untersuchungen des Vorfalls seien lokale Beamte und spezialisierte Ermittler beteiligt.

Ein Augenzeuge sagte der Nachrichten-Website MyLondon, die Schüsse seien gefallen, als Trauernde nach dem Gottesdienst für eine Mutter und deren Tochter Tauben fliegen gelassen hätten. Der Priester Jeremy Trood sagte der Nachrichtenagentur PA, die 20-jährige Sara Sanchez und ihre Mutter seien beide im November gestorben. Sanchez starb Berichten zufolge an Leukämie, ihre Mutter kam aus Kolumbien nach London und starb nach dem Flug an einem Blutgerinnsel.

