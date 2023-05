Aus in Bülach und Dietlikon – Schuhgeschäfte von Reno verschwinden wohl endgültig Die Schuhhandelskette Reno hat nun auch in der Schweiz Konkurs angemeldet. Dies bedeutet voraussichtlich das Aus für alle 16 Filialen – darunter auch je eine in Bülach und Dietlikon. Daniela Schenker

Im Bülach-Süd-Center betreibt Reno eine von zwei Filialen im Zürcher Unterland. Foto: Francisco Carrascosa

Erst das Mutterhaus in Deutschland, dann die Tochter in Österreich, und nun ist auch die Schweiz betroffen: Die Schuhhandelskette Reno muss Konkurs anmelden. Das bedeutet das voraussichtliche Ende für sämtliche 16 Filialen im Land. Betroffen sind auch je eine im Brandbachcenter in Dietlion und im Bülach-Süd-Center.