Abo+ Fernunterricht in Regensdorf So sieht Schulunterricht während der Corona-Krise aus

Weil die Schulen in der Schweiz geschlossen sind, müssen die Schülerinnen und Schüler von zuhause am Unterricht teilnehmen. In der 5. Klasse von Jennifer Donau aus Regensdorf läuft der Schulalltag über Video und Messenger.