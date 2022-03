Sekundarschule Bülach – Schule bleibt nach Gewaltankündigung geschlossen Weil jemand an den WC-Wänden der Schule Gewalttaten ankündigte, bleibt die Sek Hinterbirch in Bülach heute geschlossen. Gefahr besteht laut der Polizei derzeit keine. Florian Schaer UPDATE FOLGT

Das Schulhaus Hinterbirch in Bülach bleibt heute Freitag geschlossen. Der Unterricht findet von zuhause aus statt. Foto: Johanna Bossart (Archiv)

Am Donnerstagmorgen wurden in zwei Toiletten des Bülacher Sekundarschulhaus Hinterbirch an die Wand gekritzelte «Ankündigungen auf bevorstehende Gewalttaten» gefunden. So heisst es in einem Schreiben der Sekundarschule Bülach an die Eltern. «Wie es in einer solchen Situation Standard ist, schaltete die Schule unverzüglich die Kantonspolizei ein.»