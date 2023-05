Personen ohne Lehrdiplom – Schulen überbrücken die Zeit bis zu den Sommerferien mit «Poldis» In vielen Unterländer Schulen sind derzeit alle Stellen besetzt. Damit dies überhaupt möglich ist, müssen sie oft Personen ohne Lehrdiplom einstellen. Astrit Abazi

Personen ohne Lehrdiplom können maximal für ein Jahr angestellt werden. Symbolfoto: Keystone

Die Zürcher Regelschulen starten diese Woche in die längste Zeitspanne, das Quintal zwischen den Frühlings- und den Sommerferien. Obwohl die meisten Stellen besetzt werden konnten, blickt man in den Unterländer Schulen mit leichtem Bangen auf die Zeit nach den Sommerferien. Vielerorts sind Festanstellungen für das nächste Schuljahr bereits ausgeschrieben. Die Schulen rechnen aber damit, wieder auf Vikariate und Personen ohne Lehrdiplom zurückgreifen zu müssen. Die sogenannten Poldis können für maximal ein Jahr beschäftigt werden und sollen die Lücken an den Schulen füllen.