Bauprojekt in Opfikon – Schulhaus auf Autobahn­deckel kann erst 2025 bezogen werden Weil das Bewilligungsverfahren «ausserordentlich komplex» ist, verzögert sich der Bezug der Schulanlage Bubenholz in Opfikon um ein Jahr.

Der neue Schultrakt beim Autobahndeckel Bubenholz in Opfikon (links) hätte im Sommer 2024 bezugsbereit sein sollen. Foto: PD

Eigentlich hätten bereits im kommenden Sommer Schülerinnen und Schüler in der neuen Schulanlage Bubenholz in Opfikon unterrichtet werden sollen. Insgesamt 30,1 Millionen Franken bewilligte die lokale Stimmbevölkerung im Februar 2022 für eine neue Turnhalle auf dem Autobahndeckel Bubenholz und für ein neues Schulhaus direkt nebenan.

Nun verzögert sich der Bezug um ein Jahr, wie die Stadt Opfikon in einer Mitteilung schreibt. Das Bauprojekt auf der Autobahnüberdeckung habe sich in Bezug auf das Bewilligungsverfahren als «ausserordentlich komplex» erwiesen. Für den Baustart hätten noch Bewilligungen seitens des Bundesamtes für Strassen gefehlt. Folglich könne eine Baufreigabe erst in einigen Wochen erwartet werden. «Diese Verzögerung lässt sich in der Bauphase nicht mehr aufholen», heisst es in der Mitteilung weiter.

Nach der Überarbeitung des Terminplans habe die beauftragte Objektbaukommission in Absprache mit der Schule entschieden, dass das Schulhaus erst im Sommer 2025 bezogen werden soll. Auch der Bezug der neuen Turnhalle, der eigentlich im Januar 2025 geplant war, wird auf den Beginn des Schuljahres 2025/26 hin erfolgen. Im Zusammenhang mit der Verschiebung wird die zuständige Objektbaukommission auch die terminlichen und organisatorischen Auswirkungen auf die geplante Sanierung der Schulanlage Mettlen prüfen.

