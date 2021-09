RPK Lufingen dagegen – Schulhauserweiterung droht an RPK-Limite zu scheitern Für 9,6 Millionen Franken plant Lufingen den Ausbau der zu klein gewordenen Primarschulanlage. Zu viel, findet die RPK und lehnt das Projekt ab. Christian Wüthrich

Lufingens Schulpräsident Roger Wächter (parteilos) kämpft im Gegenwind der RPK für die Erweiterung des Primarschulhauses Gsteig, worüber am 26. September abgestimmt wird. Foto: Sibylle Meier

Eigentlich ist man sich über den Bedarf einig. «Lufingen braucht mehr Schulraum, das ist unbestritten», sagt Daniel Popp (SVP), Präsident der örtlichen Rechnungsprüfungskommission (RPK). Genauso tönt es von Schulpräsident Roger Wächter (parteilos). Wenn in gut drei Wochen an der Urne über den Ausbau der Primarschulanlage Gsteig abgestimmt wird, müsste demnach alles klar sein. Aber das «eigentlich» verrät es: Dem ist nicht so.

Zur Diskussion steht eine Erweiterung der Primarschule um vier Schulzimmer mit zwei zusätzlichen Gruppenräumen, einer zusätzlichen Turnhalle und einem Pavillon für die schulergänzende Betreuung. Dort würde künftig der Mittagstisch für alle Kinder Platz finden.