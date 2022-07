Massnahmen gegen Lehrermangel – Schulhilfen sollen Lehrer­mangel mindern – das sorgt für Ärger Vermehrt übernehmen Schulhilfen auch pädagogische Aufgaben. Das sorgt für Unmut – beim Lehrerverband und bei Experten. Eveline Rutz Alessandra Paone

Diana Hoche ist Klassenassistentin im Schulhaus Eselriet in Illnau-Effretikon. Sie möchte in Zukunft unterrichten und beginnt im Januar 2023 als Quereinsteigerin die Ausbildung. Foto: Urs Jaudas

«Von welchen Erlebnissen möchtest du berichten?», fragt Diana Hoche den Schüler neben sich. «Was soll alles in deine Präsentation?» Die Klassenassistentin arbeitet an diesem Morgen in einer fünften Klasse im Schulhaus Eselriet in Illnau-Effretikon ZH. Sie unterstützt einzelne Kinder dabei, einen Vortrag über einen Ausflug vorzubereiten. Mindestens fünf Folien sind gefragt. Der Junge, den sie angesprochen hat, scheint noch etwas unschlüssig. Auch das PC-Programm bereitet ihm Mühe. Andere Schülerinnen und Schüler tippen dagegen eifrig auf ihren Tablets.